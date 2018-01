Jaguar lança seu carro pela internet A Jaguar inovou ao lançar, nesta terça-feira, o seu carro para a temporada 2003 da Fórmula 1. Ao invés de uma apresentação formal, o novo modelo foi mostrado oficialmente pela internet, no site da equipe. Os pilotos serão o brasileiro Antonio Pizzonia, que é estreante na F1, e o australiano Mark Webber. A Jaguar decidiu mudar toda sua estrutura depois de ter ficado em 7º lugar no Mundial de Construtores do ano passado, com apenas 8 pontos ganhos. Para começar, a equipe demitiu o diretor Niki Lauda. Depois, trocou os dois pilotos: saíram o irlandês Eddie Irvine e o espanhol Pedro de la Rosa. ?Fizemos tudo para termos um carro competitivo, com mais possibilidades de terminar as provas em boas condições?, afirmou o diretor executivo da Jaguar, David Pitchford. A equipe já testou na semana passada o novo modelo e volta a treinar ainda esta semana em Barcelona.