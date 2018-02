Jaguar pode não ter Klien na França O piloto austríaco Christian Klien, da Jaguar, parece viver uma onda de puro azar. Depois de fazer lambança na largada e ficar de fora do GP dos EUA no domingo, ele não deve participar do GP da França, dia 4 de julho. Tudo porque, atrapalhadamente, cortou o dedo em um ventilador que usava para se refrescar do forte calor que assola a Catalunha, durante os treinos desta quinta-feira. Segundo o porta-voz da equipe, Nav Sidhu, Klien sofreu um profundo corte no dedo e é dúvida para a prova no circuito de Magny-Cours.