Jaguar renova com piloto australiano O bom desempenho do australiano Mark Webber nesta temporada, ao menos nas sessões de classificação, levou a direção da Jaguar a estender a o seu contrato até o fim de 2005. Não está bem claro ainda se foi um bom negócio para o veloz piloto. Seu companheiro, Antonio Pizzonia, execrado pela própria equipe antes do GP da Espanha, domingo, testou nesta sexta-feira em Paul Ricard, na França. Ele foi o quarto dentre os oito que treinaram, com 1m12s750 (91 voltas). O melhor tempo ficou com a Williams, como ocorreu desde terça-feira: Ralf Schumacher marcou 1m11s578 (80). A McLaren fará o primeiro teste com o modelo MP4/18 dia 21 em Paul Ricard, segundo o site da revista inglesa Autosport. David Coulthard vê no uso do carro "a única forma de lutar com a Ferrari pelo título." E a Ferrari também trabalhou nesta sexta-feira, com Michael Schumacher, em Mugello. O alemão simulou uma corrida. Completou 79 voltas, sendo a melhor em 1m21s594. O piloto-sensação do Mundial até agora, o espanhol Fernando Alonso causou furor nesta sexta-feira em Madrid, como já havia feito em Barcelona. A torcida parou o trânsito para ver o novo ídolo do país, que participava de um programa internacional de educação no trânsito promovido pela sua equipe, a Renault. Na França, o filho de Alain Prost, Nicolas, de 21 anos, decidiu disputar este ano o Campeonato Francês de Fórmula Campus.