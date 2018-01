Jaguar surpreende e é a mais rápida O piloto australiano da Jaguar, Mark Webber, surpreendeu e foi o mais rápido do dia nos treinos livres desta sexta-feira para o GP Brasil de F-1, marcado para domingo no circuito de Interlagos, em São Paulo. Disputado sob muita chuva, o australiano cravou o tempo de 1:23.111 e deverá ser o último a entrar na pista amanhã, nos treinos oficiais que vão definir o grid de largada. O segundo foi o brasileiro Rubens Barrichello, que marcou o tempo de 1:23.249. O terceiro tempo do dia ficou com o finlandês Kimi Raikkonen (McLaren), seguido de David Coulthard (McLaren). Michael Schumacher, que foi o mais rápido na sessão da manhã, não repetiu o bom desempenho e ficou apenas na quinta posição. O alemão teve problemas no carro e rodou, prejudicando sua tomada de tempo. Antonio Pizzonia (Jaguar), que sofreu um acidente no treino da manhã, conseguiu marcar o oitavo tempo. O treino foi interrompido por alguns instantes cerca de meia hora depois de iniciado, após um acidente com o inglês Jenson Button (BAR). O britânico perdeu o controle do carro, rodou e derrubou duas placas de sinalização. O treino foi suspenso até que a pista fosse limpa. Cristiano da Matta (Toyota) ficou com o 11º tempo. Os treinos classificatórios deste sábado começam às 14 horas. TABACO - O governo liberou a propaganda de cigarro no Grande Prêmio do Brasil, mas obrigou a Globo - que transmite a prova - a colocar advertências sobre os males do tabaco, durante os treinos. Veja os tempos desta sexta-feira .1.Mark Webber (AUS) Jaguar - 1:23.111 .2.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari - 1:23.249 .3.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren - 1:24.607 .4.David Coulthard (ESC) McLaren - 1:24.655 .5.Michael Schumacher (ALE) Ferrari - 1:25.585 .6.Olivier Panis (FRA) Toyota - 1:25.614 .7.Jacques Villeneuve (CAN) BAR - 1:25.672 .8.Antonio Pizzonia (BRA) Jaguar - 1:25.764 .9.Fernando Alonso (ESP) Renault - 1:26.203 .10.Heinz-H. Frentzen (ALE) Sauber - 1:26.615 11.Cristiano Da Matta (BRA) Toyota - 1:26.554 .12.Jarno Trulli (ITA) Renault - 1:26.557 .13.Ralf Schumacher (ALE) Williams - 1:26.709 .14.Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan - 1:26.726 .15.Jos Verstappen (HOL) Minardi - 1:26.886 .16. Nick Heidfeld (ALE) Sauber - 1:27.111 .17.Juan Pablo Montoya (COL) Williams - 1:27.961 .18.Ralph Firman (ING) Jordan - 1:28.083 .19.Justin Wilson (ING) Minardi - 1:28.317 .20.Jenson Button (ING) BAR - Sem tempo