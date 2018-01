Jaime Melo Jr vence F3000 Européia O brasileiro Jaime Melo Júnior, do Paraná, venceu neste domingo a sétima etapa da Fórmula 3000 Européia, em Brno, na República Tcheca, e assumiu o segundo lugar na classificação do campeonato, com 23 pontos. O líder continua sendo o francês Romain Dumas, segundo neste domingo, com 36 pontos. Felipe Massa, hoje piloto da Sauber na Fórmula 1, foi campeão da F-3000 Européia no ano passado.