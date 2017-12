Japonês faz a pole no GP do Pacífico O piloto japonês Daijiro Katoh, da Honda, conquistou nesta madrugada de sábado a pole position do GP do Pacífico de Motovelocidade, 13ª etapa do circuito mundial. Os italianos Max Biaggi (Yamaha) e Loris Capirossi (Honda) largam na segunda e terceira colocações, respectivamente. O brasileiro Alexandre Barros, da Honda, larga em 5º enquanto seu companheiro de equipe e campeão da temporada, o italiano Valentino Rossi, é o sexto. Categorias - O espanhol Fonsi Nieto, da Aprilia, fez a pole nas 250cc e seu compatriota Daniel Pedrosa, da Honda, larga em primeiro nas 125cc. Confira o grid dos 10 primeiros: 1) Daijiro Kato (JPN/Fortuna Honda) 2) Max Biaggi (ITA/Yamaha M-1 3) Loris Capirossi (ITA/Honda NSR) 4) Carlos Checa (ESP/Yamaha M-1) 5) Alex Barros (BRA/Honda RC 211 V) 6) Valentino Rossi (ITA/Honda RC 211 V) 7) Tohru Ukawa (JPN/Honda RC 211 V) 8) Kenny Roberts (USA/Movistar Suzuki GSV R) 9) Olivier Jacque (FRA/Yamaha YZR) 10) Jeremy McWilliams (GBR/Proton KR 3)