Japonês faz pole provisória nas 125cc O japonês Ui Youichi fez nesta quinta-feira a pole provisória no primeiro treino oficial para o GP de Motovelocidade, categoria 125cc, no Circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com o tempo de 2min0s2. O segundo lugar ficou para o espanhol Tony Elias. Em terceiro, chegou o italiano Andrea Ballerini. O líder do campeonato, Manoel Poggiali, com 230 pontos, que briga com o piloto japonês, que tem 207 pontos, pelo título do Campeonato Mundial da categoria, ficou em quarto lugar. A corrida será disputada no sábado.