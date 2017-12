Japonês fica com a pole nas 125 cc Único piloto que pode tirar o título de campeão da categoria 125 cilindradas das mãos do italiano Manuel Poggiali, da equipe Gilera Rancing, o japonês Youichi Ui (L & M Derbi Team) deu o primeiro passo rumo à conquista ao fazer a pole position do Rio GP de Motovelocidade e estabelecer o novo recorde do circuito com o tempo de 1min58s676. Em segundo lugar ficou o italiano Andrea Ballerini, da Bossini Fontana Racing, 1min59s085, seguido pelo espanhol Daniel Pedrosa, da Telefonica Mivstar JNR Team, 1min59s133. Poggiali, que tem 23 pontos de vantagem sobre Ui, caiu com sua moto faltando um minuto para terminar o treino oficial e ficou com a quinta colocação, com o tempo de 1min59s214. Para ser campeão, basta ao piloto italiano marcar mais três pontos ou torcer para que Ui não vença a prova deste sábado (primeira condição para o japonês ainda sonhar com o título). A largada da prova das 125 cilindradas está prevista 11h15, e terá um total de 22 voltas.