Jarno Trulli domina treinos livres O italiano Jarno Trulli, da Renault, registrou o melhor tempo entre as duas sessões de treinos livres desta sexta-feira (sábado no horário australiano), que antecedem a definição da primeira pole position da temporada 2003 de Fórmula 1, no circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália. O piloto italiano estabeleceu o tempo de 1:26.928. O inglês Jenson Button ficou com a segunda melhor marca de 1:27.415 seguido do espanhol Fernando Alonso, da Renault, com 1:27.424. O pentacampeão Michael Schumacher rodou e bateu o carro contra o muro de proteção durante a primeira sessão, mas voltou à pista com o mesmo F2002, já consertado pela Ferrari. O alemão ficou com o quarto tempo (1:27.517) enquanto seu companheiro de escuderia, o brasileiro Rubens Barrichello, que na quinta-feira foi o mais rápido no primeiro treino classificatório, ficou com a quinta marca (1:27.558). Cristiano Da Matta, da Toyota, e Antonio Pizzonia, da Jaguar, ficaram com o 10º e 18º tempo, respectivamente. Os pilotos voltam à meia-noite (horário de Brasília) para a sessão de definição do grid de largada. Vale lembrar que cada um terá apenas uma chance para tentar o melhor tempo.