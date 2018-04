Jarvis vence e a também 2.ª prova do GP de Macau

O inglês Oliver Jarvis repetiu o resultado da véspera e venceu neste domingo a segunda prova do GP de Macau, tradicional da Fórmula 3. O japonês Kodai Tsukakoshi terminou em segundo, logo à frente do compatriota Kazuya Oshima. Único brasileiro a correr neste domingo, Roberto Streit conseguiu completar a prova em quinto. Com o carro destruído no acidente na corrida de sábado, Bruno Senna sequer largou. Priaulx é campeão do Mundial de Turismo O inglês Andy Priaulx conquistou o título deste ano do Mundial de Turismo ao vencer a segunda prova da rodada dupla da categoria, também disputada no circuito de rua em Macau. Oitavo colocado na primeira corrida, Priaulx foi beneficiado pelos problemas de seus principais rivais na luta pelo título, o francês Yvan Muller e o brasileiro Augusto Farfus Jr, que não completaram a segunda prova. Com os resultados do final de semana, Muller acabou como vice-campeão, James Thompson foi o terceiro e Farfus Jr. terminou com o quarto lugar no campeonato.