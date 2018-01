Jean abandona categoria do Rali O piloto brasileiro Jean Azevedo abandonou a categoria Maratona do Rali Paris-Dacar e agora disputa apenas a Produção. Houve uma rachadura na balança da moto e como ele decidiu trocar a peça foi eliminado da Maratona. A etapa deste sábado será entre Abu Rish e Sharm El Sheikh, a penúltima da competição e também a mais longa, com 828 km no total, 365 deles cronometrados. O trecho terá longas retas no deserto, pedras e muita poeira.