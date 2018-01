Jean Alesi é o mais rápido nos testes O piloto francês Jean Alesi, da Prost-Acer, fez a volta mais rápida na segunda jornada de testes realizados no circuito de Magny Cours, na França. Ele registrou nesta quarta-feira o tempo de 1:23.709 seguido pelo finlandês Kimi Raikonnen, da Sauber-Petronas, com 1:23.714. Já o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams-BMW, - sensação do último GP disputado no Brasil - marcou o tempo de 1:25.021 e girou um segundo mais rápido que o piloto de testes da sua escuderia, Marc Gené, com 1:26.179, na quarta posição. O holandês Jos Vertappen, da Arrows-Asiatech, responsável direto pela colisão que tirou Montoya da liderança e conseqüentemente da prova, no circuito de Interlagos, firmou o tempo de 1:27.514, com a quinta melhor marca. Surpresa - Para Montoya, que não corria no circuito desde 1998, os testes realizados foram imensamente produtivos. Segundo ele, a equipe teve tempo para melhorar e colocar à prova alguns componentes e pneus para pistas molhadas. ?Estou muito surpreso por voltar a pilotar aqui neste circuito e ainda mais pelos avanços feitos no carro?, comemorou. Nesta quinta-feira, o colombiano volta às pistas para testar os pneus para asfalto seco, onde fará uma simulação de corrida. ?Estamos concentrados nos testes dos pneus Michelin e para isso todo o trabalho ainda é pouco. Esperamos progressos maiores?, anunciou o chefe dos mecânicos da escuderia inglesa, Sam Michael.