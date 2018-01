Jean Azevedo cai e deixa o Rali Dacar O piloto brasileiro de motos Jean Azevedo abandonou o Rali Dacar, nesta sexta-feira, após sofrer uma queda durante a realização da 13ª etapa da competição, disputada entre Labé (Guiné) e Tambacunda, no Senegal. Azevedo caiu pouco depois do início da etapa. O brasileiro não sofreu lesões graves. Mesmo assim, após ser atendido pelos médicos da competição, Azevedo foi aconselhado a abandonar o rali. O piloto brasileiro era o oitavo colocado na classificação geral de motos. Com o abandono de Jean Azevedo, o Brasil agora só tem representantes na categoria caminhões - André Azevedo e Maikel Justo estão na quarta posição do rali. Nos carros, as duplas Klever Kolberg/Eduardo Bampi e Paulo Nobre/Dico Teixeira desistiram após problemas técnicos.