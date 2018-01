Jean Azevedo é promovido pela KTM O piloto Jean Azevedo, da equipe Petrobrás Lubrax, recebeu um ?prêmio? da KTM (equipe pela qual compete) pelo 5º lugar no geral do Rali Paris Dacar deste ano. Em 2004, ele será piloto semi-oficial de fábrica da equipe e terá moto mais potente, de 700cc, e suspensão traseira especial, podendo, assim, brigar pelo título da competição. Sua moto será idêntica à que os pilotos oficiais da KTM utilizaram este ano - usada, inclusive, pelo francês Richard Sainct, tricampeão da prova. "Não sonho com a vitória agora, pois será difícil. Quem sabe melhorar o 5º para um 3º lugar?", disse Jean. "Mas para 2005 ou 2006 já estarei brigando pelo título." Dez pilotos do mundo foram selecionados para usar o equipamento e, mesmo com o Brasil não tendo tanta importância comercial para a KTM, Jean Azevedo foi premiado - ele testará a moto de 13 a 23 de novembro, no Chile.