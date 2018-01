Jean Azevedo é punido no Rali Dacar O piloto brasileiro Jean Azevedo foi penalizado neste domingo pela organização do Rali Dacar. Assim, ele teve 2 horas acrescentadas ao seu tempo da etapa de sábado, o que lhe tira da 9ª posição na classificação geral da prova - cai para o 11º lugar entre as motos. Segundo a organização, o brasileiro foi punido por não ter passado por um ?way point? (passagem obrigatória) na primeira metade do trecho cronometrado de sábado, entre Atar e Noakchott, na Mauritânia. Neste domingo, foi dia de folga no Rali Dacar. Com essa punição, Jean Azevedo fica longe da disputa do título - está 3h28m07 atrás do líder, o espanhol Marc Coma. "Agora resta lutar para voltar aos dez primeiros lugares. Isso não vai me desanimar. Vou manter o ritmo forte", disse o piloto. Mas o brasileiro reclamou da sua punição. ?Estão utilizando dois pesos e duas medidas?, acusou Jean Azevedo, referindo-se aos pilotos europeus que, segundo ele, também teriam desrespeitado os ?way points? ao longo do rali sem sofrerem penalizações. Outros pilotos que participam da disputa entre as motos também foram penalizados neste domingo. Foi o caso do chileno Carlos De Gavardo e do australiano Andy Caldecott, ambos entre os 10 primeiros colocados. Os participantes do Rali Dacar voltam à disputa nesta segunda-feira, entre as cidades de Nouakchott e Kiffa, na Mauritânia - a 9ª etapa terá um total de 874 quilômetros, com trecho cronometrado de 599 quilômetros.