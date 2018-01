Jean Azevedo fica em 13º em prova do rali Depois de ser o grande destaque do domingo entre os brasileiros que disputam o Rali Paris-Dacar, Jean Azevedo não foi tão bem na quinta etapa da categoria motos, no percurso entre Er Rachidia e Ouarzazate, e chegou em 13º. O vencedor foi o líder da classificação geral, o espanhol Isidre Esteve. Em segundo ficou seu compatriota Nani Roma. Esteve tem apenas 36 segundos de vantagem sobre o italiano Fabrizio Meoni, terceiro colocado na prova desta segunda-feira.