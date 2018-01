Jean Azevedo ganha 1 posição no Rali O brasileiro Jean Azevedo ganhou uma posição na classificação geral do Rali Dacar e subiu para o 7º lugar, depois de conseguir a 4ª colocação na etapa desta quinta-feira das motos. O melhor do dia foi o francês Cyril Despres, mas o espanhol Marc Coma continua na liderança da prova. Nesta quinta-feira, pela 12ª etapa do Rali Dacar, os pilotos foram de Bamako, em Mali, até Labé, na Guiné. Foram 872 quilômetros, com trecho cronometrado de 368 quilômetros. Cyril Despres completou o percurso em 4h52m14, seguido por Marc Coma. Jean Azevedo chegou 3 minutos e 1 segundo depois do vencedor do dia, atrás também do norte-americano Chris Blais. A 13ª etapa do Rali Dacar, nesta sexta-feira, vai de Labé a Tambacounda, já no Senegal. Serão 567 quilômetros, com trecho cronometrado de 348 quilômetros. A prova acaba no domingo.