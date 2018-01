Jean Azevedo luta para se recuperar Após sofrer um grave acidente na 1ª etapa do Rali do Sertões, o piloto de moto Jean Azevedo luta para recuperar os movimentos do braço direito. Faz 4 horas diárias de fisioterapia. Seu objetivo é disputar o Paris-Dacar de 2004, em janeiro. ?Saio da fisioterapia suando de tanta dor?, revelou. Ele quebrou o úmero (osso perto do ombro) ao bater em uma porteira que estava fechada.