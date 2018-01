Jean Azevedo mantém liderança no Rali O piloto brasileiro Jean Azevedo completou com segurança mais uma etapa do Rali Paris-Dacar nesta quinta-feira e manteve a liderança na categoria motos Production. Na classificação geral, ele terminou o dia em 11º lugar e desta forma caiu uma posição na contagem acumulada desde a largada, aparecendo na oitava colocação. O italiano Giovanni Sala foi o vencedor do dia. O percurso de 727 quilômetros entre Ghat e Sabha, na Líbia, foi marcado pelo grave acidente envolvendo o japonês Kenjiro Shinozuka e o navegador francês Thierry Zotti com uma picape Nissan. Eles foram levados de helicóptero para o acampamento em Sabha e devem seguir para um hospital em Túnis, na Tunísia, em um jato UTI. A competição termina no dia 19 de janeiro com a chegada a Sharm El Sheikh, no Egito.