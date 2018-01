Jean Azevedo melhora 2 posições no rali O brasileiro Jean Azevedo, com uma moto KTM, terminou em 15º lugar a sexta-etapa do rali Paris-Dacar, de 351 quilômetros entre as cidades marroquinas de Ouarzazate e Tan-Tan. Azevedo, que melhorou duas posições e agora ocupa o 12º lugar na classificação geral, ficou a 22 minutos do vencedor do trecho, o espanhol Nani Roma. Nani superou por dois minutos seu compatriota Isidre Esteve, que continua na liderança geral. Na competição entre carros, o japonês Hiroshi Masuoka, com Mitsubishi, venceu a sexta etapa e tirou a liderança geral do francês Stephane Peterhansel, que chegou em segundo hoje.