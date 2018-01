Jean Azevedo supera Bala e ganha Rota Sul Na disputa mais acirrada do Rali Rota Sul, que terminou neste domingo em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Jean Azevedo confirmou a condição de melhor piloto de motos do cross country brasileiro. Ele venceu o veterano Juca Bala com apenas 25 segundos de diferença na etapa especial de 165 quilômetros, de um total de 364 percorridos entre Bagé, no oeste do Estado, e Rio Grande. Nos carros, o gaúcho Klever Kolberg, ao lado de Lourival Roldan, com uma Mitsubishi L200 Evolution, venceu entre os carros, ao terminar o dia atrás de Guilherme Spinelli e Marcelo Vívolo. Foi a primeira vez que Klever competiu em seu Estado natal. "Abrimos uma boa diferença nos dois primeiros dias. Neste domingo, não posso dizer que foi um passeio, já que a especial era longa e exigia altas velocidades, mas pudemos administrar bem o resultado para conquistarmos o título", disse Klever, que elogiou a navegação de seu companheiro Lourival Roldan no primeiro dia. "Ali, a navegação foi fundamental. Ele me mostrou o caminho certo e eu pisei, aproveitando a experiência de 16 anos competindo no Paris-Dacar", completou. "Vencer no primeiro dia, quando a navegação foi mais difícil, foi fundamental para o resultado final. Administrei a vantagem no segundo dia e acelerei forte neste domingo. Estou muito feliz", comemorou Jean Azevedo, Juca Bala disse que lhe faltou sorte. "Se eu não tivesse tido problemas com o GPS (aparelho de navegação) no primeiro dia, tinha vencido essa prova", afirmou.