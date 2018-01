Jean Azevedo vence etapa na Tunísia O piloto Jean Azevedo, da equipe Petrobras Lubrax, venceu a primeira etapa cronometrada na categoria motos Production do Rally Paris-Dacar, neste domingo, nos 463 quilômetros entre Tunis e Tozeur, na Tunísia, pilotando uma KTM 660. Nos 25 quilômetros cronometrados, Azevedo precisou de 19min58s. Mas foi o segundo na classificação das motos, o melhor resultado do Brasil, em uma etapa na história da prova. Jean subiu sete posições no ranking acumulado desde a largada, no dia 1º ? é o 16º. O brasileiro ficou atrás do espanhol Joan Roma (19min42), o campeão do dia, com uma KTM 950 LC8, moto mais potente. O terceiro foi o francês Richard Sainct, bicampeão do Dakar (99 e 2000), com 20min. Jean gostou do resultado, mas prefere a cautela. ?Andei rápido, mas não imaginava obter posição tão boa. Fico feliz, mas tem muito chão pela frente.? Serão 7.000 quilômetros no deserto até Sharm El Sheik, no Egito, onde termina a prova, dia 19. Nos carros, Klever Kolberg e Lourival Roldan terminaram a etapa em 24º e estão em 7º na categoria Super Production Diesel com um Mitsubishi Pajero Full, e em 18º na acumulada. O francês Stephane Peterhansel venceu a etapa com um Mitsubishi Pajero Evolution. André Azevedo e os checos Tomas Tomecek e Mira Martinec, de Tatra, ficaram em 6º na classificação geral dos caminhões. O holandês Johannes De Rooy, de DAF, ganhou e lidera.