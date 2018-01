Jean Azevedo vence etapa no Rali Dacar O piloto brasileiro Jean Azevedo (KTM) venceu nesta sexta-feira a 14ª etapa (categoria motos) do Rali Dacar 2005 com o tempo de 5h10m56. Ele percorreu o trecho de 630 quilômetros (529 deles em especial) entre Kayes (Mali) e Tambacounda (Senegal). Em segundo ficou o francês David Frétigné (Yamaha) seguido do norte-americano Chris Balis (KTM). Na classificação geral, o francês Cyril Despres lidera à frente do espanhol Marc Coma e do sul-africano Alfie Cox, todos da KTM. Jean Azevedo é o sétimo. » Leia mais sobre o rali Dacar