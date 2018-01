Jean faz outra boa etapa no Rali Depois de chegar em segundo lugar na etapa de domingo, o brasileiro Jean Azevedo foi o 6º colocado no trecho desta segunda-feira do Rali Paris-Dacar. Com esse resultado entre Tozeur e El Borma, na Tunísia - foram 494 quilômetros, com 285 cronometrados -, ele está na 7ª posição na classificação geral das motos que disputam a prova. ``Hoje eu não consegui acompanhar o ritmo dos pilotos de ponta, que têm motos muito mais potentes. Nas retas eles passam como um foguete. Só consigo chegar mais perto quando o percurso é sinuoso e técnico. A maior velocidade que alcancei foram 158 quilômetros por hora, e os concorrentes chegaram a quase 200´´, afirmou Jean Azevedo, que fez o tempo de 2h53m48. O vencedor foi o francês Richard Sainct, com 2h41m42, que também lidera a categoria. Entre os carros, o japonês Hiroshi Masuoka ganhou a 5ª etapa e ultrapassou o francês Stephane Peterhansel na liderança do Rali. Os brasileiros Klever Kolberg e Lourival Roldan ficaram em 29º nesta segunda-feira, passando para a 27ª posição na classificação geral. Nos caminhões, o brasileiro André Azevedo, ao lado dos checos Tomas Tomecek e Mira Martinec, ficou em 4º lugar na etapa e é o 5º no geral.