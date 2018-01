Jean fica em 7º na etapa do Paris-Dacar O grande destaque do dia entre os brasileiros que disputam o Rali Paris-Dacar foi Jean Azevedo, na categoria motos. Ele teve uma boa participação na etapa deste domingo e, com um 7º lugar, recuperou posições na classificação geral da prova, depois de completar o percurso entre Tanger e Er Rachidia, no Marrocos. A etapa do dia teve 75 quilômetros cronometrados, sendo outros 677 de deslocamento. Jean Azevedo conseguiu o 7º lugar com o tempo de 44m08 - o vencedor foi o italiano Fabrizio Meoni, com 41m53. Assim, o brasileiro subiu 13 posições e agora é o 17º colocado na classificação geral - o líder é o espanhol Isidre Esteve. Quem também esteve bem foi André Azevedo, que compete nos caminhões ao lado dos checos Tomas Tomecek e Jaromir Martinek. Ele ficou em 5º lugar na etapa. Assim, ganhou duas posições e assumiu também a 5ª colocação na classificação geral. O melhor até agora, na categoria, é o belga Gerardus de Rooy. Entre os carros, a dupla Klever Kolberg e Lourival Roldan não foi tão bem. Com o tempo de 48m23, eles terminaram o dia em 25º lugar, em etapa vencida pelo finlandês Ari Vatanen (ao lado de Juha Repo), que fez 40m40. Na classificação geral dos carros, o líder ainda é o francês Stephane Peterhansel, que corre com o navegador Jean-Paul Cottret e ficou em 2º lugar na etapa do dia. Já a dupla brasileira perdeu algumas posições e caiu da 18ª para a 24ª colocação. Nesta segunda-feira, a caravana do Paris-Dacar vai ter um longo trecho pela frente, entre as cidades de Er Rachidia e Quarzazate, no deserto marroquino. Serão 337 quilômetros cronometrados e outros 238 de deslocamento.