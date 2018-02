Jean Todt afirma que McLaren é 'falsa e corrupta'

O francês Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari, lançou nesta quinta-feira duras críticas à McLaren, em relação ao suposto caso de espionagem da equipe contra a Ferrari, e disse que a equipe rival é "falsa e corrupta". "É terrível manter relação com alguém que de um lado busca a amizade, e de outro rouba suas informações secretas" afirmou Todt, em declarações publicadas pelo diário esportivo italiano Corriere dello Sport. "Agora que nos pediram desculpas, ainda têm a coragem de dizer que se Ron Dennis [presidente de McLaren] tivesse conseguido falar conosco antes, tudo teria sido solucionado", afirmou. Todt ainda acusou a McLaren de pressionar seus funcionários. "Ela fez duzentos de seus empregados assinarem um documento que confirmava que ignoravam os segredos da Ferrari, algo que depois se provou ser totalmente falso." "Portanto, a McLaren corrompeu seu pessoal para obter um documento falso" afirmou Todt. As declarações de Todt foram realizadas à margem de um encontro que o presidente da Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, manteve nesta quarta-feira com a imprensa.