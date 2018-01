Jean Todt elogia Massa e Barrichello A Ferrari transformou-se, de repente, de equipe que vence tudo na Fórmula 1 em time que torce para seus adversários enfrentarem problemas a fim de poder chegar ao pódio. É um consenso: a maior dificuldade, este ano, são seus pneus. A Bridgestone, sua fornecedora, perdeu a concorrência para a Michelin. Nesta sexta, Jean Todt, diretor geral da Ferrari, disse que assinou o texto do regulamento que modificou a regra dos pneus. "Assim como já concordamos com várias outras alterações mesmo sem a certeza de que seriam úteis à Fórmula 1, a exemplo da volta única na classificação." Em conversa com parte da imprensa brasileira, um dos grandes responsáveis pela impressionante fase de conquistas da Ferrari nos últimos seis anos elogiou Felipe Massa, o substituto de Rubens Barrichello em 2006. "D´Agostini, técnico de motores, nos chamou a atenção para um menino que competia na Fórmula 3000 Européia. Massa veio com seu empresário, na época, Adriano Morini, e passamos a segui-lo mais de perto." O contrato com o piloto foi assinado ainda em 2001. Todt usa o dado para esclarecer rumores de que Massa vai correr na Ferrari, em 2006, não porque hoje seu empresário é Nicolas Todt, filho dele. "Massa tinha compromisso conosco desde 2001, quando Nicolas ainda não trabalhava com ele." Rubens Barrichello recebeu elogios: "É forte. Não é fácil competir ao lado de Michael Schumacher. Quis sair, deseja um novo desafio, ofereceram-lhe um contrato com mais anos que nós e a Ferrari não quer ninguém não totalmente satisfeito no grupo, por isso o liberamos." A respeito do futuro da equipe, deu uma dica: "Podemos renovar os contratos das pessoas que formam a estrutura da nossa organização." Os compromissos dos principais integrantes do time, Michael Schumacher, Rory Byrne, projetista, Ross Brawn, diretor-técnico, Paolo Martinelli e Gilles Simon, da área de motores, e o seu próprio terminam no fim da próxima temporada. "Eu cheguei na Ferrari (em 1993) e a equipe já era a com maior número de títulos, de vitórias e de poles. Quando saírmos, a Ferrari continuará sendo a Ferrari." O dirigente disse ter se emocionado ao visitar a Associação Meninos do Morumbi, quinta-feira. "Ao ver crianças como aquelas, trabalhos como o desenvolvido pela entidade, eu me pergunto o sentido de tudo o que nos cerca na Fórmula 1."