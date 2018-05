Jean Todt: 'Schumacher faz parte da minha família'

Em entrevista publicada no jornal francês Le Figaro e feita antes do anúncio oficial da equipe Mercedes, Todt preferiu não falar sobre o retorno do piloto, à frente da escuderia italiana quando Schumacher foi cinco vezes campeão, entre 2000 e 2004.

"Ele faz parte da minha família", afirmou o francês, presidente da FIA desde julho. Perguntado sobre a saída do alemão da Ferrari, sua casa nos últimos dez anos, Todt afirmou que "seria inoportuno" aproveitar os vínculos entre ambos para comentar as decisões do piloto. "Deixo para ele a liberdade de se expressar", ressaltou.