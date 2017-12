Jenson Button acorda e se supera É sempre assim. Toda vez que surgem rumores de que será dispensado, Jenson Button encontra formas de se superar. Neste domingo o inglês da Renault disputou excelente corrida e classificou-se em quinto, depois de largar em oitavo. "Tive problemas com a temperatura dos pneus (Michelin) no início, mas depois eles passaram a oferecer boa aderência." Ele acredita que se não tivesse perdido tanto tempo para ultrapassar Olivier Panis, da BAR, depois do seu primeiro pit stop, poderia lutar com Ralf Schumacher pelo quarto lugar. Chegou a nove segundos do alemão.