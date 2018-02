Jenson Button domina 2ª sessão nos EUA O piloto inglês Jenson Button, da BAR-Honda, fez o melhor tempo na 2ª sessão de treinos livres deste sábado para o GP dos EUA, no circuito de Indianápolis. Ele estabeleceu a marca de 1:10.056 e superou o alemão Michael Schumacher, da Ferrari, com 1:10.199. Rubens Barrichello, que dominava até então as atividades na pista norte-americana, ficou em quarto, com 1:10.351. Cristiano Da Matta, da Toyota, ficou em sétimo e Felipe Massa, da Sauber, em 18º. Confira os tempos da 2ª sessão de treinos livres: 1)Jenson Button (ING/BAR-Honda) - 1:10.056 2) Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1:10.199 3) Takuma Sato (JPN/BAR-Honda) - 1:10.251 4) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) - 1:10.351 5) Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) - 1:10.708 6) Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1:10.749 7) Cristiano Da Matta (BRA/Toyota) - 1:10.802 8) Ralf Schumacher (ALE/Williams-BMW) - 1:10.820 9) Jarno Trulli (ITA/Renault) - 1:10.848 10) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1:11.222 11) Olivier Panis (FRA/Toyota) - 1:11.242 12) David Coulthard (ESC/McLaren) - 1:11.395 13) Christian Klien (AUT/Jaguar) - 1:11.992 14) Nick Heidfeld (ALE/Jordan) - 1:12.524 15) Mark Webber (AUS/Jaguar) - 1:12.590 16) Giorgio Pantano (ITA/Jordan) - 1:12.603 17) Giancarlo Fisichella (ITA/Sauber) - 1:12.686 18) Felipe Massa (BRA/Sauber) - 1:12.861 19) Zsolt Baumgartner (HUN/Minardi) - 1:13.869 20) Gianmaria Bruni (ITA/Minardi) - 1:13.915