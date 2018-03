Jenson Button é o mais veloz em Paul Ricard Depois da boa colocação no GP da Malásia, com o terceiro lugar na prova, o inglês Jenson Button, da BAR, fez nesta sexta-feira o melhor tempo nos testes no circuito francês Paul Ricard. O piloto participou das atividades com outras escuderias e registrou a marca de 1:10.846, num total de 80 voltas. Em segundo ficou o alemão Ralf Schumacher, da Williams, e em terceiro, o inglês Anthony Davidson (testes da BAR). Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, marcou o sétimo tempo. Confira os tempos dos treinos em Paul Ricard: 1) Jenson Button (ING) - BAR Honda - 1:10.846 2) Ralf Schumacher (ALE) - Williams - 1:11.330 3) Anthony Davidson (ING) - BAR Honda - 1:11.623 4) Scott Dixon (NZL) - Williams - 1:11.753 5) Pedro de la Rosa (ESP) - McLaren - 1:12.038 6) Alexander Wurz (AUT) - McLaren - 1:12.256 7) Ricardo Zonta (BRA) - Toyota - 1:12.427 8) Franck Montagny (FRA) - Renault - 1:12.524