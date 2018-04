Jenson Button exalta vitória de Rubens Barrichello

VALÊNCIA - Líder do Mundial de Fórmula 1, o inglês Jenson Button, da Brawn GP, comemorou a vitória do brasileiro Rubens Barrichello, no GP da Europa, neste domingo. Com o triunfo, Barrichello superou os dois pilotos da Red Bull - Sebastian Vettel e Mark Webber - e retomou a vice-liderança na classificação geral.

"Rubens fez um grande trabalho neste final de semana e mereceu a vitória. Não é de hoje que tenho comemorado os resultados dele, embora é claro, eu prefira ficar no lugar mais alto do pódio", brincou o inglês.

Sétimo colocado neste domingo, Button atribuiu a fraca atuação à sua largada e aos erros cometidos no treino de sábado. "Um pequeno erro no treino e uma largada ruim me custaram o dia hoje. Além disso, fiquei preso no tráfego e é muito difícil ultrapassar nesse circuito".

Apesar dos problemas, o inglês se disse satisfeito com o resultado do seu companheiro de Brawn GP. "De qualquer jeito, cumprimos o nosso objetivo, que era superar os carros da Red Bull, nossos principais rivais na briga pelo título. Então não estou tão desapontado com a sétima posição."