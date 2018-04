Jenson Button lidera primeiro treino livre da Fórmula 1 em Abu Dabi

ABU DABI - Vice-líder do Mundial cujo título já foi assegurado por antecipação pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, o inglês Jenson Button fechou na liderança, nesta sexta-feira, o primeiro treino livre para o GP de Abu Dabi, que receberá a penúltima etapa desta temporada da Fórmula 1 no próximo domingo.

O piloto da McLaren cravou o tempo de 1min40s263 na melhor volta da primeira sessão realizada no circuito Yas Marina, enquanto o australiano Mark Webber, da Red Bull, foi o segundo mais rápido ao ficar 0.126 atrás do líder.

O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, garantiu o terceiro lugar, enquanto Vettel fechou este treino em quarto. O espanhol Fernando Alonso e o brasileiro Felipe Massa, nesta ordem, completaram o grupo dos seis mais bem colocados.

A primeira sessão livre em Abu Dabi, por sinal, não trará boas recordações aos pilotos brasileiros. Se Massa voltou a ficar no último lugar dentro do pelotão das três equipes que dominam a categoria, Bruno Senna acabou ficando fora do treino ao ceder o seu lugar ao francês Romain Grosjean, com quem trava uma disputa por um lugar no cockpit da Renault para a temporada de 2012. Já Rubens Barrichello, com problemas no motor da sua Williams logo de cara, sequer chegou a registrar tempo nesta primeira sessão.

Grosjean foi o 12.º mais veloz do treino e ficou justamente à frente do russo Vitaly Petrov, companheiro de Bruno Senna na Renault, que fechou em 13.º Além da presença do francês, a primeira sessão livre em Abu Dabi contou com outras duas novas caras na pista. O também francês Jean-Éric Vergne ganhou uma chance de pilotar no lugar do suíço Sebastien Buemi na Toro Rosso e brilhou com o 11.º melhor tempo. Já o canadense Robert Wickens substituiu o belga Jerome D''Ambrosio na Virgin, ficando em penúltimo lugar, apenas à frente de Barrichello, o último colocado por não ter registrado tempo.

Já o alemão Nico Rosberg, que acaba de renovar seu contrato com a Mercedes, foi ficou em oitavo lugar, bem à frente do seu compatriota e companheiro de equipe, Michael Schumacher, apenas o 15.º nesta sessão.

Confira os tempos do primeiro treino livre em Abu Dabi:

1.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min40s263

2.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min40s389

3.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min40s403

4.º Sebastian Vettel (ALE/Renault), 1min40s755

5.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min40s801

6.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min41s260

7.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min41s340

8.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min42s130

9.º Paul di Resta (GBR/Force India), 1min42s151

10.º Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min42s377

11.º Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min42s633

12.º Romain Grosjean (FRA/Renault), 1min42s685

13.º Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min43s118

14.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min43s255

15.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min43s389

16.º Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min44s412

17.º Kamui Kobayashi (JAP/ Sauber), 1min44s484

18.º Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min44s565

19.º Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min44s898

20.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), 1min46s385

21.º Daniel Ricciardo (AUS/Hispania), 1min46s532

22.º Timo Glock (ALE/Virgin), 1min48s024

23.º Robert Wickens (CAN/Virgin), 1min48s551

24.º Rubens Barrichello (BRA/Williams), sem tempo