Jenson Button quer esquecer título e só pensar em 2010

Campeão da Fórmula 1 em 2009, o britânico Jenson Button afirmou que o momento é de esquecer a última temporada e se concentrar no trabalho e nos objetivos para 2010 na McLaren.

Nesta sexta-feira, ao lado de Lewis Hamilton, ele participou do lançamento do carro da equipe, o MP4-25, para esta temporada.

"Depois do ano passado, você começa a pensar sobre o que foi feito e o que vem na sua mente é o caminho que você enfrentou para ser o campeão do mundo. Mas é preciso começar a esquecer porque eu preciso começar a me concentrar em 2010 e no novo desafio", afirmou.

Piloto da Brawn GP em 2009, Button trocou de equipe para esta temporada e se declarou impressionado com o trabalho e o carro da McLaren para esta temporada.

Ele disse que já está adaptado. "Você nunca sabe o que esperar quando entra numa nova equipe, não sabe que atmosfera terá. Eu fui agradavelmente surpreendido", disse.