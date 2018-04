Jenson Button vê Brawn GP no caminho certo em Cingapura CINGAPURA - O inglês Jenson Button, líder do Mundial da Fórmula 1, mostrou confiança em um bom desempenho da Brawn GP após os treinos desta sexta-feira, em Cingapura. Na primeira sessão, ele ficou com o segundo lugar; na atividade que fechou o dia, foi o quinto colocado.