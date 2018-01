Jimenez não sabe se correrá na Europa Sérgio Jimenez ganhou uma temporada de F-Renault na Europa (equivalente a R$ 750 mil) pelo título da F-Renault brasileira. Mas pode não utilizar o prêmio. Isso porque o piloto não sabe se irá correr no Velho Continente. "Para ser sincero, minha expectativa era de disputar a F-3 Sul-Americana em 2003, ou então fazer mais um ano aqui na F-Renault. Agora, vou pensar com mais calma.?? Até este domingo, Jimenez levava dois fatores em consideração ao planificar o futuro de sua carreira: a situação delicada em que estava no campeonato e as opiniões de Gil de Ferran, bicampeão da F-Indy/Cart, atualmente na Indy Racing League e uma espécie de seu "tutor??. Aos 18 anos (nasceu em 15 de maio de 1984), Sérgio Jimenez ganhou seu primeiro título no automobilismo. Mas no kart ganhou pelo menos duas dezenas de campeonatos paulistas e brasileiros, e até norte-americano (em 1999). Se Jimenez ainda não decidiu o que vai fazer em 2003, o vice-campeão Lucas Di Grassi está arrumando as malas para ir à Europa. Seu destino será a F-Renault italiana ou inglesa. Mas Allam Khodair ficou em situação complicada. Ele dependia do dinheiro do título para continuar correndo. Agora, vai buscar patrocínio para ao menos continuar na F-Renault brasileira. Entre as equipes, o título da primeira temporada brasileira da categoria ficou com a G Force, que somou 236 pontos, contra 225 da Bassani Racing. A campeã ganhou um Renault Scenic de prêmio e a vice, um Clio. Nesta segunda-feira será anunciada a campeã de organização e imagem.