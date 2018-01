Jimenez quer 2º título em uma semana Conquistar dois títulos em uma semana é algo raro para um piloto. O paulista Sérgio Jimenez tem boa chance de realizar esta façanha. Domingo, ele se tornou o primeiro campeão da F-Renault brasileira; neste sábado, busca o título paulista de kart, categoria Graduados A. A missão não será fácil, pois Jimenez está em terceiro lugar na disputa. Isso não o desanima. ?Estou confiante de que posso ser campeão.? O piloto, aliás, enfrenta no kart uma situação semelhante da que teve que superar na F-Renault, quando chegou à última etapa, em Interlagos, 12 pontos atrás dos então líderes, Lucas di Grassi e Sérgio Jimenez. Na corrida, porém, obteve um segundo lugar e, como os adversários não foram bem, ficou com a taça. Esta tarde (a corrida começa por volta das 13h30), no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, ele também começa em desvantagem: tem 70 pontos, contra 74 de Diego Nunes e Felipe Lapenna. ?Mas não está tão difícil assim. Isso porque eu poderei descartar o mau resultado da etapa anterior, quando liderava, mas tive problemas há duas voltas do final e abandonei. Já o Diego e o Felipe têm pontos (14 e 12, respectivamente, antes da prova desta tarde) a descartar?, explica Jimenez. ?Dependo só de meu resultado para ser campeão. E vou correr para ganhar.? Se for campeão, Jimenez, de 18 anos, conquistará seu oitavo título paulista de kart, um recorde. ?Essa sensação de poder ganhar dois títulos em espaço tão curto de tempo é bem legal. E no kart estou mais tranqüilo, pois estou acostumado. Na Renault foi mais difícil, pois foi o meu primeiro ano no automobilismo. Um ano excelente, aliás.? Futuro ? O título da F-Renault rendeu a Sérgio Jimenez o direito de disputar uma temporada na Europa, em um dos campeonatos da categoria, em 2003, com as despesas (cerca de R$ 750 mil) pagas pelos organizadores da competição brasileira. No entanto, o piloto ainda não decidiu se irá aproveitar o prêmio. ?Vamos estudar com calma, ver se vale a pena. Se não for para correr numa equipe estruturada, que me dê condições de obter bons resultados e lutar pelo título, não adianta nada. Só irei me queimar.? A decisão será tomada em conjunto com o experiente Gil de Ferran, espécie de ?tutor? de Jimenez. ?Conversamos por telefone esta semana e ele me disse que ficasse tranqüilo, que no momento certo nos reuniremos para estudar o melhor caminho?, disse o jovem piloto que, se não for para a Europa, disputará a F-3 Sul-Americana.