João Barion vence a 1ª na Fórmula-3 João Barion conquistou a sua primeira vitória na Fórmula-3 Sul-Americana. Neste sábado à tarde, no Autódromo Internacional de Curitiba, o piloto da Piquet Sports completou as 24 voltas em 34m04s611, com média de 156,52 km/h. Alberto Valério, da Cesário Fórmula, ficou com a segunda colocação e Marcello Thomaz (Full Time) foi o terceiro. A segunda etapa da categoria, que neste ano faz parte do Renault Speed Show by TIM, será neste domingo às 10h40. ?Foi bom começar com o pé direito e no domingo vamos de novo para cima para ganhar. A primeira vitória fica sempre na memória?, disse Barion, que faz a sua terceira temporada na categoria, mas somente a primeira completa.