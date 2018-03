João Paulo é 2º e 5º na F-3 Japonesa O brasileiro João Paulo de Oliveira ficou em 2º e em 5º na segunda rodada dupla da F-3 Japonesa, disputadas sábado e domingo em Tsubuka. No sábado, ele largou na pole. As vitórias foram de Richard Antinucci (EUA) e Ronnie Quintarelli (Itália), respectivamente. Antinucci lidera o campeonato, com 54 pontos. Oliveira é o quinto colocado, com 29.