John Hopkins conquista primeira pole na MotoGP, na Holanda O piloto norte-americano John Hopkins (Rizla Suzuki) obteve, nesta sexta-feira, a pole position para o GP da Holanda, na categoria MotoGP, ao registrar o tempo de 1min36s411 na última das 28 voltas que realizou. Esta foi a primeira pole de sua carreira. Ao seu lado, na primeira fila, estarão o japonês Shinya Nakano (Kawasaki Racing) e o também norte-americano Colin Edwards (Camel Yamaha). Na segunda fila vão largar o líder do campeonato, o norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda), seu companheiro de equipe, o espanhol Dani Pedrosa, e o australiano Chris Vermeulen (Rizla Suzuki). O heptacampeão mundial de motovelocidade, o italiano Valentino Rossi (Camel Yamaha), terminou a sessão de treinos oficiais apenas na última posição do grid (18ª), com o tempo de 1min40s298. Ele se ressente de um acidente sofrido nesta quinta-feira, durante o primeiro treino livre, que lhe causou pequenas fraturas em uma munheca e um tornozelo. Por sua vez, o vice-líder do campeonato, o italiano Loris Capirossi (Ducati Marlboro), vai largar da 15ª colocação no grid. Capirossi ainda se recupera de um acidente ocorrido logo após a largada do GP da Catalunha, realizado no último domingo, em Barcelona. Confira os tempos dos dez primeiros classificados no grid de largada: 1.º - John Hopkins (Rizla Suzuki) - 1min36s411 2.º - Shinya Nakano (Kawasaki Racing) - 1min36.424 3.º - Colin Edwards (Camel Yamaha) - 1min36.756 4.º - Nicky Hayden (Repsol Honda) - 1min36s758 5.º - Dani Pedrosa (Repsol Honda) - 1min36s993 6.º - Chris Vermeulen (Rizla Suzuki) - 1min.37s077 7.º - Marco Melandri (Fortuna Honda) - 1min37s332 8.º - Carlos Checa (Tech 3 Yamaha) - 1min37s378 9.º - Alex Hofmann (Ducati Marlboro) - 1min37s399 10.º - Kenny Roberts Jr. (Team Roberts) - 1min37s528