Jordan aguarda julgamento de Trulli A Jordan saberá neste sábado se a desclassificação de Jarno Trulli no GP dos EUA de Fórmula 1 será confirmada ou revogada. O italiano terminou em quarto. O Tribunal de Apelação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) julgou nesta sexta-feira, em Paris, o recurso da Jordan. Trulli concluiu a prova com a prancha sob o assoalho 1,5 milímetro abaixo da espessura mínima exigida. Se o resultado for mantido, a BAR permanecerá em quinto entre os construtores, caso contrário a Jordan assume a sua colocação. Os dois times utilizam motor Honda e disputam o direito de continuar usando o motor japonês em 2003.