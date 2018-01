Jordan apresenta carro e 3º piloto A Jordan - que recentemente foi vendida ao russo Alex Shnaider - apresentou nesta sexta-feira em Moscou, o seu novo carro para a temporada 2005 de Fórmula 1. Os dois pilotos da equipe, o português Tiago Monteiro e o indiano Narain Karthikeyan, desafiaram o frio intenso e a neve e participaram ativamente da solenidade, realizada na Praça Vermelha. ?Queremos que o nosso carro tenha um ar russo, por isso é muito importante que seja apresentado aqui?, explicou o diretor da escuderia, Collin Kolles. ?Queremos mostrar ao público russo que um espetáculo de F-1 é emocionante e espero que iniciativas como esta estimulem as pessoas a se aproximar mais do esporte?, acrescentou. TERCEIRO PILOTO - A escuderia aproveitou a ocasião e apresentou também o seu terceiro piloto. Trata-se do holandês Robert Doornbos. O holandês, de 23 anos, terminou em terceiro lugar no campeonato da F-300.