Jordan confirma dupla de pilotos A Jordan Grand Prix anunciou oficialmente nesta quinta-feira a dupla de pilotos para a temporada 2005 de Fórmula 1. A equipe, que na terça-feira já havia surpreendido e acertado com o indiano Narain Karthikeyan, confirmou nesta quinta um acordo com o português Tiago Monteiro. Campeão da World Series Nissan em 2004 e piloto de testes da Minardi, Monteiro terá ajuda oficial em sua aventura na principal categoria do automobilismo mundial. Leva com ele, dinheiro do governo portugês, que decidiu patrocinador o piloto. O novo carro da Jordan - modelo EJ15, com motor Toyota - será testado a partir do dia 7 de fevereiro no circuito britânico de Silverstone. O Mundial de 2005 começa no dia 6 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne.