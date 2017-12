Jordan confirma Pantano e fecha grid da F1 A Jordan definiu oficialmente nesta sexta-feira a última vaga de piloto para a temporada 2004 de Fórmula 1. Com a contratação do italiano Giorgio Pantano, o grid para a largada do campeonato, dia 7 de março, na Austrália, já está completo. Aos 25 anos, Pantano já foi piloto de testes da McLaren, Williams e Benetton. Também foi campeão mundial de kart e disputou o campeonato da Fórmula 3000 (ficou em 3º lugar). Seu companheiro de equipe será o alemão Nick Heidfeld. Confira os 20 pilotos, e suas equipes, da temporada da F1: Ferrari: Michael Schumacher (ALE) e Rubens Barrichello (BRA) McLaren: Kimi Raikkonen (FIN) e David Coulthard (ESC) Williams: Juan Pablo Montoya (COL) e Ralf Schumacher (ALE) Renault: Jarno Trulli (ITA) e Fernando Alonso (ESP) Sauber: Giancarlo Fisichella (ITA) e Felipe Massa (BRA) Jaguar: Mark Webber (AUS) e Christian Klien (AUT) BAR: Jenson Button (ING) e Takuma Sato (JAP) Minardi: Gianmaria Bruni (ITA) e Zsolt Baumgartner (HUN) Toyota: Olivier Panis (FRA) e Cristiano da Matta (BRA) Jordan: Nick Heidfeld (ALE) e Giorgio Pantano (ITA)