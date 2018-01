Jordan demite Frentzen A Jordan decidiu cancelar o contrato com o piloto alemão Heinz Harald Frentzen, poucos dias antes do GP da Alemanha, no circuito de Hockenheim. O brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes, vai substituir Frentzen na prova. Em um comunicado, a escuderia informa que encerrou o contrato com o piloto alemão para as temporadas 2001 e 2002. ?Foi uma temporada desastrosa para ambos?, afirmou o executivo Eddie Jordan. ?Fizemos algumas avaliações após o GP da Inglaterra e tomamos essa decisão?, acrescentou. Frentzen, que marcou seis pontos nas 11 corridas realizadas nesta temporada (um quarto, um quinto e um sexto lugar), disse que a decisão o surpreendeu. ?Eu discordo com veemência?, afirmou o piloto, que vai acionar seus advogados para ?cuidar de seus interesses?.