Jordan desperdiça a melhor chance Era para ser a grande corrida do ano da Jordan, afinal Jarno Trulli obteve o quarto lugar no grid e Heinz-Harald Frentzen o quinto. No fim, a decepção. O máximo que a escuderia do irlandês Eddie Jordan obteve foi o sétimo lugar do piloto alemão. "Diante de tantos investidores do nosso projeto que estavam aqui, seria muito importante confirmar na corrida o excelente resultado da sessão de classificação", lamentou-se Eddie Jordan. Trulli bateu na largada com Coulthard, embora a culpa fosse do escocês, e Frentzen disse que sua Jordan saía demais de frente, daí o fraco desempenho.