Jordan e BAR sofrem com novo motor O novo motor Honda da BAR e da Jordan não trouxe sorte às equipes. Jacques Villeneuve obteve neste sábado sua pior classificação em grid desde que estreou na Fórmula 1, em 1996, ao ficar em 19º. Giancarlo Fisichella, a pior do ano, 18º. Ambos tiveram discurso semelhante. "Eu tentei de tudo para tornar o carro mais rápido, mas não entendo, ele era inguiável, talvez seja o chassi novo que estou usando", falou o canadense. "Estou confuso. Há algo errado e que só saberemos depois de analisar os dados do computador", comentou o italiano.