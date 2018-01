Jordan e Frentzen chegam a um acordo O piloto alemão Heinz-Harald Frentzen chegou a um acordo extrajudicial com a Jordan, que o demitiu em julho de 2001 apesar dele ter contrato até o fim de 2002. Apesar disso, ele ainda briga na justiça com outra equipe da Fórmula 1, a Arrows, que também o mandou embora em julho deste ano, desrespeitando o vínculo contratual. Segundo o empresário de Frentzen, Monte Field, o entendimento com a Arrows ainda está longe de acontecer. No caso da Jordan, o valor do acordo não foi divulgado, mas o piloto alemão estava cobrando US$ 6,8 milhões na Justiça, por quebra de contrato.