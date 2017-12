Jordan e Honda: casamento está no fim Eddie Jordan já compreendeu: a Honda, desgastada na relação com ele, deverá deixar a equipe no fim do ano. A Ford já lhe respondeu que cede seus motores, mas não de graça como a Honda. O irlandês está tentando convencer outro irlandês, Eddie Irvine, hoje na Jaguar, a pilotar para ele na Jordan em 2003. O problema é dinheiro. Irvine ganha cerca de US$ 8 milhões na Jaguar.