Jordan e Minardi homenageiam Senna Duas equipes homenagearam Ayrton Senna nesta sexta-feira. A Jordan pintou a imagem do piloto na tomada de ar do motor, a área mais nobre de publicidade na Fórmula 1, por ser a de maior exposição. O patrocinador que ocupa aquele espaço, o governo de Bahrein, é quem teve a iniciativa em conjunto com Eddie Jordan. "A message from Bahrein" está escrito ao lado de uma bela foto de Senna. Eddie Jordan compreendeu logo o supertalento daquele piloto que dominou amplamente os campeonatos inglês e europeu de Fórmula Ford 2000, em 1982, e o convidou para estrear na Fórmula 3 inglesa em sua equipe, no final daquele ano, em Truxton. Senna estabeleceu a pole position e ganhou a corrida de ponta a ponta. A Minardi também lembrou os dez anos do acidente no brasileiro. Igualmente em área importante de publicidade, as laterais do carro, estampou a bandeira do Brasil com o nome de Ayrton Senna e a palavra "Saudades". Os estrangeiros não compreendiam como uma única palavra poderia resumir o que em inglês ou italiano é necessária uma frase: "We miss you" ou "Mi manchi." A Jordan e a Minardi permanecerão assim durante todo o fim de semana.